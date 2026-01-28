Main Menu

  • दिन चढ़ते पंजाब में बड़ी वारदात, मेडिकल स्टोर के मालिक की गोलियां मारकर ह\त्या

28 Jan, 2026

सरहदी कस्बा  डेरा बाबा नानक में आज सुबह 8 बजे एक मशहूर मेडिकल स्टोर के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

डेरा बाबा नानक (हरजिंदर सिंह गोराया/गुरप्रीत): सरहदी कस्बा  डेरा बाबा नानक में आज सुबह 8 बजे एक मशहूर मेडिकल स्टोर के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब बेदी मेडिकल स्टोर के मालिक रणबीर सिंह बेदी, बेटे रघबीर सिंह, जो डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं, रोज की तरह सुबह 8 बजे अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे थे।

इसी बीच, पहले से ही वारदात की तैयारी में बैठे अनजान लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गोलियां रणबीर सिंह के सिर में लगीं, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यह भी पता चला है कि कुछ महीने पहले भी रणबीर सिंह पर फिरौती के लिए गोली चलाई गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है।

