सुखबीर बादल ने CM भगवंत मान पर साधा निशाना, जानें क्या दिया बयान

Edited By Urmila,Updated: 09 Mar, 2026 04:05 PM
गढ़शंकर : यहां शिरोमणि अकाली दल की 'पंजाब बचाओ रैली' के दौरान सुरिंदर सिंह भूलेवाल राठा ने बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ अकाली दल में वापसी कर ली है। उन्हें पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बधाई दी और भुल्लेवाल को हलका इंचार्ज बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सुरिंदर सिंह राठा लंबे समय से इस इलाके की सेवा कर रहे हैं। पंजाब सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पंजाब का क्या हाल हुआ है, यह सबने देखा है। उन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे राज्य में डर का माहौल है और हर दिन फिरौती के कॉल आ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं।
पंजाब में हर जगह गुंडागर्दी का राज है। अगर राज्य में ऐसे हालात बन गए तो यहां कौन आकर रहेगा। अगर आज हर घर में नशाखोरी हो रही है, तो इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान को तो अंगूठा लगाने के लिए रखा पर मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है। उन्होंने कहा कि पंजाब को मजबूत करना है और सिर्फ अकाली दल ही पंजाब को तरक्की दिला सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने उनके काम करने का तरीका देखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को लारा नहीं लगाया। सुखबीर बादल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी, राजस्थान नहर का पानी रोक दिया जाएगा और पंजाब की सभी नहरों को पानी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनका पानी 800 फीट नीचे चला गया है और अगर आने वाले समय में पानी नहीं मिला तो खेती भी नहीं होगी। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के लोग नदियों का पानी पीते हैं लेकिन उनमें सीवेज का पानी मिल रहा है, जिससे लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जब सरकार आएगी तो वह किसी भी इंडस्ट्री का एक बूंद पानी भी नदियों में नहीं जाने देंगे। इसके अलावा कंडी इलाकों में इंडस्ट्री लगाने वालों को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में अभी बहुत काम करना है और उनकी अपील है कि पंजाब के लोग व्यक्ति को देखकर ही वोट दें। अगर आप एक अच्छा मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो आपकी 90 प्रतिशत समस्याएं हल हो जाएंगी।
