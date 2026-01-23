Chandigarh में बारिश बनी आफत, मकान की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे में दबे

Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2026 01:13 PM
चंडीगढ़ और उसके आस-पास के इलाकों में कल रात से भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं।
चंडीगढ़ (कुलदीप): चंडीगढ़ और उसके आस-पास के इलाकों में कल रात से भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। रात भर से हो रही तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। यह बारिश तब कहर बन गई जब मनीमाजरा में एक घर की छत गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, यह घटना गोबिंदपुरा इलाके में हुई। यहां बारिश के कारण एक घर की छत गिर गई।
छत के मलबे में 3 बच्चे दब गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इन बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। तीनों बच्चों की पहचान राहुल, सनी और गौरव के तौर पर हुई है। फायर विंग पुलिस और दूसरी टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। टीमों ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को रेस्क्यू करके छत के मलबे के नीचे से बाहर निकाला। इसके बाद बच्चों को घायल हालत में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here