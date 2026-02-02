आम आदमी पार्टी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को दी जमानत

इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है।

पंजाब डेस्क: इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है। मजीठिया को 25 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह नाभा जेल में बंद थे। बता दें कि बिक्रम मजीठिया की आमदन से ज्यादा संपत्ति मामले में गिरफ्तारी हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है।

सूत्रों के अनुसार, जमानत मिलने के बाद थोड़ी देर पहले डेरा ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने नाभा जेल जाकर बिक्रम मजीठिया से मुलाकात की। इस दौरान डेरा प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मजीठिया पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। बिक्रम मजीठिया को जमानत मिलने के बाद अब उनके पक्ष में राजनीतिक और सामाजिक हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच ये भी चर्चाएं तेज हो गई हैं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

