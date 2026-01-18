Main Menu

  • Punjab में आज : आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिया इस्तीफा तो वहीं सुनील जाखड़ की बिगड़ी तबीयत, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 05:01 PM

breaking news punjab top 10 top 10

Punjab : घनी धुंध का कहर, 2 ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर

1. राजा साहिब के दरबार से बाजवा का हमला, CM मान पंजाब की भावनाओं से खेल रहे
गांव मजारा नौ आबाद का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान रसोखाना श्री नाभ कमल राजा साहिब में आज ...

2. Big Breaking: आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री रैंक के विधायक ने दिया इस्तीफा
बीते दिनों मुक्तसर माघी मेले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा था कि जो गुरु ग्रंथ...

3. Punjab : घनी धुंध का कहर, 2 ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर
मोगा के कोट ईसे खां से भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार ...

4. पटियाला मीडिया क्लब ने की 'पंजाब केसरी न्यूज पेपर ग्रुप' के खिलाफ धक्केशाही की कड़ी निंदा
पटियाला के बड़े पत्रकार संगठन, पटियाला मीडिया क्लब ने आम आदमी पार्टी (AAP) ...

5. पिता से डरकर चोरी-छिपे खरीदी लॉटरी, अब निकल आया लाखों का ईनाम, बधाई देने वालों का लगा तांता
फाजिल्का जिले के गांव आहल बोदला निवासी एक छात्र की किस्मत लोहड़ी बंपर ने बदल ...

6. नवांशहर में मुफ्त गेहूं फर्जीवाड़ा? विभागीय रिकॉर्ड और हकीकत में भारी अंतर
जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले मुफ्त राशन में ...

7. चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का फैसला, बदली स्कूलों की टाइमिंग
 चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने ठंड और घने कोहरे के चलते छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए...

8. भाजपा नेता सुनील जाखड़ की खराब हुई तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को आज...

9. घने कोहरे का कहर: बठिंडा–मानसा रोड पर ट्राले और दो बसों की भीषण टक्कर, आधा दर्जन से अधिक घायल
घने कोहरे के कारण बठिंडा–मानसा मुख्य मार्ग पर सुबह के समय एक भीषण सड़क हादसा ...

10. भाजपा वफद ने पंजाब राज्यपाल से की मुलाकात, DGP को तलब करने पर दिया जोर
पंजाब भाजपा के सीनियर लीडरशिप के एक वफद ने रविवार को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद ...

