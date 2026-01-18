Punjab : घनी धुंध का कहर, 2 ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर

Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 01:40 PM
मोगा के कोट ईसे खां से भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गांव जनेर के पास 2 ट्रक व कार में जबरदस्त टक्कर हुई है।
पंजाब डेस्क : मोगा के कोट ईसे खां से भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गांव जनेर के पास 2 ट्रक व कार में जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक पलट गया। बताया जा रहा कि यह हादसा घनी धुंध में वाहनों को ओवरटेक करते हुए हुआ है। इस दौरान एक शख्स घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
बता दें कि सुबह घनी धुंध छाई हुई थी जिसका कहर देखने को मिला है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब में घनी धुंध का कहर जारी है। मौसम विभाग की ओर से 22 जनवरी तक येलो अलर्ट किया गया है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि वह घनी धुंध में अपने वाहनों की लाइटें जला कर रखें और धीमी रफ्तार से आगे बढ़ें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।
जानकारी के लिए बता दें कि सुबह जालंधर और बठिंडा में भयानक सड़क हादसों के मामले सामने आए हैं। बठिंडा में एक ट्राले और दो बसों की आपसी टक्कर से आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल बठिंडा में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
वहीं जालंधर में भी घने कोहरे की वजह अड्डा किशनगढ़ में से आज सुबह 5.30 बजे एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में दो लोगों की मौत की खबर मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक, एक ट्रक जो जालंधर से भोगपुर जा रहा था। अड्डा किशनगढ़ चौक पर उसकी टक्कर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से हो गई, जिसमें संगत बैठी हुई थी, जो अलावलपुर साइड से करतारपुर साइड जा रही थी। इस वजह से ट्रक खुद को बचाने की कोशिश में पलट गया और उसकी चपेट में एक अज्ञात जुगाड़ू रेहड़ी वाला आ गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।
