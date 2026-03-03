Main Menu

पंजाब में दिन-दहाड़े गैं'गवार, बुरी तरह काट डाला युवक, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 03 Mar, 2026 04:31 PM

gang violence in broad daylight in punjab

मोगा की पुरानी अनाज मंडी में दोपहर को हथियारबंद लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव गोधेवाला के रहने वाले जसवीर सिंह पर हमला कर दिया।

मोगा (आजाद, गोपी राउके): मोगा की पुरानी अनाज मंडी में दोपहर को हथियारबंद लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव गोधेवाला के रहने वाले जसवीर सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। लोगों ने बताया कि इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। घायल जसवीर सिंह को मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी देते हुए जसवीर सिंह ने बताया कि वह सब्जी मंडी में आया था। इसी दौरान झतरे के रहने वाले एक लड़के ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ उसे घेर लिया और उस पर बुरी तरह हमला कर घायल कर दिया। जब उसने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर हमलावर वहां से भाग गए।

लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना हेड इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह भुल्लर, असिस्टेंट थानेदार बलजिंदर सिंह और असिस्टेंट थानेदार जीत सिंह के साथ पुलिस पार्टी तुरंत मौके पर पहुंची और जांच के अलावा आसपास का जायजा लिया और लोगों से पूछताछ की। जब  इस बारे में थाना हेड इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह भुल्लर से बात की और लोगों ने बताया कि हवाई फायरिंग भी हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं मिली है लेकिन वह मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घायल जसवीर सिंह के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।

