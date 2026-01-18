Main Menu

पिता से डरकर चोरी-छिपे खरीदी लॉटरी, अब निकल आया लाखों का ईनाम, बधाई देने वालों का लगा तांता

18 Jan, 2026

punjab state lohri bumper 50 lakh winner

उसके माता-पिता उसे पैसे बर्बाद न करने की सलाह देते रहते थे।

पंजाब डेस्क : फाजिल्का जिले के गांव आहल बोदला निवासी एक छात्र की किस्मत लोहड़ी बंपर ने बदल दी। गगनदीप नाम के युवक को 50 लाख रुपये की लॉटरी लगने के बाद उसके घर में खुशी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि गगनदीप पिछले करीब चार साल से कभी-कभार लॉटरी टिकट खरीदता था, लेकिन हर बार उसे मायूसी ही मिली। इसी वजह से उसके माता-पिता उसे पैसे बर्बाद न करने की सलाह देते रहते थे। इस बार उसने परिवार को बताए बिना 10 करोड़ के लोहड़ी बंपर का टिकट खरीद लिया।

गगनदीप ने बताया कि पिता के मना करने के बावजूद वह परीक्षा देने का बहाना बनाकर घर से निकला था। उसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के नाम पर पिता से 1000 रुपये लिए, जिनमें से 500 रुपये का लोहड़ी बंपर टिकट खरीदा। इस बार किस्मत ने साथ दिया और टिकट नंबर A-737470 पर उसे 50 लाख रुपये का इनाम मिल गया।

गगनदीप के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि वह फाजिल्का में मजदूरी का काम करते हैं और उन्होंने खुद भी पहले कई बार लॉटरी आजमाई थी, लेकिन कभी जीत नहीं मिली। इसी अनुभव के कारण वह बेटे को लॉटरी से दूर रहने की सलाह देते थे। जब गगनदीप ने जीत की खबर दी तो शुरुआत में परिवार को यकीन ही नहीं हुआ। बाद में मोहरिया बाजार के लॉटरी विक्रेता और संचालक रूपचंद गगनदीप के घर पहुंचे और टिकट की पुष्टि की। इसके बाद परिवार की खुशी दोगुनी हो गई। फिलहाल गगनदीप के घर बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है।

