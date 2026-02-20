पौनी बोतल शराब पीन वाला हुनं... CM भगवंत मान पर बिक्रम मजीठिया तीखा हमला

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला किया है।

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला किया है। फिरोजपुर के जीरा विधानसभा क्षेत्र में पंजाब बचाओ रैली को संबोधित करते हुए मजीठिया ने कहा कि मोगा रैली में मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरा नाम लेकर बोल रहा था कि अदालतों से बरी हो जाएंगे, लेकिन अब वे भगवान के दरबार से कैसे बचेंगे। ये कभी मेरे खाने की बाते करता तो कभी सिराहने की बातें करता है। मुझे लगता है कि अपने परिवार से ज्यादा मुझे ही याद करता है।

वहीं इस दौरान मजीठिया ने कहा कि, अब आम आदमी पार्टी का पंजाब केसरी और जगबाणी वालों से पंगा पड़ गया है। पंजाब केसरी वालों ने अरविंद केजरीवाल वालों के खिलाफ कोई खबर लगा जिसके बाद से इन्होंने पंजाब केसरी वालों से पंगा ले लिया।

मजीठिया ने कहा कि, मुझे हैरानी है कि अब चौथाई बोतल शराब पीने वाला भगवान के दरबार के फैसले बताएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इतनी घमंडी हो गई है कि उसे यह समझ ही नहीं रही कि गुरु महाराज के दरबार के फैसले ही सच्चे पातशाह के होते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान इतने घमंडी हो गए हैं कि कभी श्री अकाल तख्त साहिब तो कभी ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के बारे में गलत बातें बोलते हैं। मजीठिया ने आगे कहा कि, भगवंत मान एक बात नोट कर लें, जिस दिन जुगनू मजीठिया के हाथ में आ गया न तो चीं जैसी आवाज आएगी।

बिक्रम मजीठिया ने भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज कर लें। मीजिठया ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भगवंत मान के मामले दर्ज की कोई परवाह नहीं है। न कल परवाह थी और न ही भविष्य में होगी। मैंने देखा है कि भगवंत मान ने फोर्टिस हॉस्पिटल से आने के बाद मोगा में हुई एक रैली में मेरा नाम लिया और फिर वापस हॉस्पिटल चले गए। उनकी पत्नी भी उन्हें समझाती हैं कि उन्हें मजीठिया से नहीं उलझना चाहिए, लेकिन वह समझते नहीं हैं। मुझे लगता है कि भगवंत मान मुख्यमंत्री के नशे में हैं।

