  • Punjab: अवैध शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, छापेमारी के दौरान हंगामा

Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2026 01:26 PM

police crack down on illegal liquor smugglers

जलालाबाद के गांवों में आज पंजाब पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान एक तस्कर ने हंगामा

जलालाबाद: जलालाबाद के गांवों में आज पंजाब पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान एक तस्कर ने हंगामा कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस रेड के दौरान जहां हजारों लीटर लाहन (कच्ची शराब बनाने का घोल) बरामद हुई, वहीं तस्करों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस को ललकारते नजर आए।

जानकारी के अनुसार, जलालाबाद सब-डिवीजन के डीएसपी गुरसेवक सिंह बराड़ के नेतृत्व में तीन थानों के एसएचओ और करीब 100 पुलिस कर्मचारियों ने गांव महालम और पालीवाला में छापेमारी की। इस दौरान गांव महालम के एक घर में जब पुलिस पहुंची तो वहां शराब तस्कर ने अपने कमरे में करीब 500 लीटर लाहन रखी हुई थी और कमरा बंद था। जब पुलिस ने कमरा खुलवाने की कोशिश की तो तस्कर भड़क गया और लोहे की रॉड उठाकर पुलिस को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो कमरा खोलकर दिखाओ।

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त तस्कर को काबू कर लिया। हंगामे के बीच तस्कर ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सख्ती से काबू करते हुए थाने ले गई। उधर, गांव पालीवाला में पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से अवैध शराब बरामद की और मौके पर ही लाहन को नष्ट कर दिया। इस दौरान एक घर से 200 लीटर लाहन और बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिस पर घातक हथियार लगे हुए थे। पुलिस ने इन सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। कुल मिलाकर इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 6000 लीटर लाहन नष्ट की है और लगभग 100 बोतल लावारिस शराब भी बरामद की गई है।

