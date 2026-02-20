Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab: 5 बहनों के इकलौते भाई की संदिग्ध हालत में मौ+त, 9 महीने पहले हुई थी शादी

Punjab: 5 बहनों के इकलौते भाई की संदिग्ध हालत में मौ+त, 9 महीने पहले हुई थी शादी

Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2026 03:15 PM

young man died suspicious circumstances

फगवाड़ा के गांव पांशटां में उस समय सनसनी फैल गई, जब 5 बहनों के इकलौते भाई की घर में

फगवाड़ा (जलोटा): फगवाड़ा के गांव पांशटां में उस समय सनसनी फैल गई, जब 5 बहनों के इकलौते भाई की घर में संदिग्ध हालात में फांसी लगी हुई लाश मिली। मृतक की पहचान अमृतपाल सिंह पुत्र अजीत सिंह, निवासी गांव पांशटा के रूप में हुई है। मृतक की बहन के अनुसार, उसके भाई की शादी करीब 9 महीने पहले ही हुई थी।

PunjabKesari

उसने बताया कि उसकी भाभी बीते दिन घर आई थी, जहां किसी बात को लेकर उसका उसके भाई के साथ विवाद हो गया। इसके बाद वह घर से चली गई। बहन ने आरोप लगाया कि इसी बात से दुखी होकर उसके भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहन की ओर से कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने मृतक अमृतपाल सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में भेज दिया है।
PunjabKesari

पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि यह मामला आत्महत्या का है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने फिलहाल किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस जांच जारी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!