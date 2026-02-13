Punjab : मातम में बदला खुशियों वाला घर, शगुन के दिन शादी वाले युवक ने की खुद\कुशी

कपूरथला से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है, जहां एक युवा बिजनेसमैन ने अपनी शादी से ठीक दो दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

कपूरथला : कपूरथला से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है, जहां एक युवा बिजनेसमैन ने अपनी शादी से ठीक दो दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने वाले की पहचान कपूरथला की शिव कॉलोनी के रहने वाले करण कुमार महाजन (29) के रूप में हुई है।

घर में चल रहा था शगुन का प्रोग्राम

जानकारी के मुताबिक, करण अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी शादी जालंधर की एक लड़की से तय हुई थी। इस घटना के समय घर में शादी का शगुन प्रोग्राम चल रहा था। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे करण अपने घर की तीसरी मंजिल पर गया और वहां बाथरूम में फांसी लगा ली। जब वह काफी देर तक नीचे नहीं आया तो घरवालों ने उसे ढूंढा तो वह बाथरूम में लटका हुआ मिला, जिससे घर में हंगामा मच गया।

जॉली मार्केट में करता था बिज़नेस

परिवार वालों ने बताया कि करण कपूरथला के जॉली मार्केट में मनियारी का बिज़नेस करता था और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस जांच जारी है

सिटी थाने के एस.एच.ओ. अमनदीप ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि परिवार ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया है, लेकिन पुलिस मामले की सीक्रेट जांच कर रही है। करण की मौत से पूरे इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है और खुशियों का घर मातम में बदल गया है।

