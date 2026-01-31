भीषण हादसे में पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर की मौ+त

फगवाड़ा के होशियारपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई।

कपूरथला: फगवाड़ा के होशियारपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। बस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद कुछ समय के लिए इलाके में ट्रैफिक भी प्रभावित रहा और अफरा-तफरी मच गई।

हादसे की जानकारी देते हुए लखपुर निवासी निर्मलजीत ने बताया कि जब वह अपने घर लौट रहे थे तो होशियारपुर रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। इसी दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क पर गंभीर हालत में घायल पड़ा देखा।

राहगीरों की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत फगवाड़ा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार मृतक की पहचान पुलिस इंस्पेक्टर राजविंदर सिंह निवासी खुशहालपुर, जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। सिविल अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की सूचना फगवाड़ा पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।