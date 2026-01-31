दर्दनाक सड़क हादसे में पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर की मौत, परिवार का हाल बेहाल

फगवाड़ा में होशियारपुर रोड पर घटे सड़क हादसे में पंजाब पुलिस में तैनात एक इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी की मौत हो जाने की सूचना मिली है।

फगवाड़ा (जलोटा): फगवाड़ा में होशियारपुर रोड पर घटे सड़क हादसे में पंजाब पुलिस में तैनात एक इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी की मौत हो जाने की सूचना मिली है। मृतक इंस्पैक्टर की पहचान राजविन्द्र सिंह वासी होशियारपुर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक पुलिस इंस्पैक्टर की लाश को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शव गृह भेज दिया है।

सड़क हादसा कैसे घटा इसे लेकर समाचार लिखे जाने तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता नहीं चल पाया है।हालांकि कुछ लोगों का कहना हैं कि मृतक पुलिस इंस्पैक्टर बस की चपेट में आने से हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है पुलिस घटे हादसे के कारणों की जांच कर रही है।