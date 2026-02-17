Main Menu

  • Punjab में देह व्यापार का भंडाफोड़! पकड़े गए लड़के-लड़कियां...कमरों का मंजर देख पुलिस हैरान

Edited By Kamini,Updated: 17 Feb, 2026 03:17 PM

prostitution racket busted in punjab

पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। फगवाड़ा पुलिस ने मस्त नगर के पास दियाबाद इलाके में एक किराए के मकान में चल रहे कथित देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है।

फगवाड़ा (जलोटा): पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। फगवाड़ा पुलिस ने मस्त नगर के पास दियाबाद इलाके में एक किराए के मकान में चल रहे कथित देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान, बताया गया है कि अड्डा संचालिका समेत 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 लोगों के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3,4,8 और 9 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गुड्डी मस्त नगर के पास एक किराए के मकान में देह व्यापार का अड्डा चला रही है।

इसके आधार पर, जब सतनामपुरा थाने की पुलिस टीम ने दी गई जानकारी के अनुसार संबंधित जगह पर छापा मारा, तो पुलिस ने मौके से गुड्डी परमिंदर सिंह भारती सुखविंदर सिंह और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से किराए के मकान के कमरों के बिस्तरों के नीचे से कंडोम भी बरामद हुए हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

