सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी को सबक, जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती: राजा वड़िंग

पंजाब डेस्क: माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को ‘पंजाब केसरी’ के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए जाने के बाद राज्य सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

राजा वड़िंग ने इस फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि, ''सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ‘आप’ सरकार के लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार जनता की आवाज को दबा नहीं सकती और न ही लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ स्पीच) के अधिकार को छीन सकती है।''

राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए राजा वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी समय है कि वह यह समझ ले कि तानाशाही और डिक्टेटरशिप के तरीके से शासन करना ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया और जनता की आवाज का सम्मान करना जरूरी है और किसी भी सरकार को संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर काम करना चाहिए।

