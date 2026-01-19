आम आदमी पार्टी के विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हो चुके हैं भगौड़ा घोषित
आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
पंजाब डेस्क : आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है।
हरमीत सिंह पठानमाजरा ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ जारी भगौड़ा घोषित किए जाने के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अभी कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।
उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर को हरमीत सिंह पठानमाजरा को भगौड़ा घोषित करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद विधायक ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। अब इस मामले में हाईकोर्ट सोमवार को अगली सुनवाई करेगी।
