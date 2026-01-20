Main Menu

  • Punjab में आज : पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी को लगा झटका तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 20 Jan, 2026 05:05 PM

भाजपा नेता अश्वनी शर्मा का Tweet, जब सत्ता अपनी सीमाएं पार करती है, तो संविधान उसे सही रास्ते पर लाता है

1. भाजपा नेता अश्वनी शर्मा का Tweet, जब सत्ता अपनी सीमाएं पार करती है, तो संविधान उसे सही रास्ते पर लाता है
पंजाब केसरी ग्रुप की प्रिंटिंग प्रेस पर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा की गई कथित...

2. पंजाब में झमाझम होगी बारिश, 22-23 जनवरी को लेकर मौसम ने जारी की नई चेतावनी
पंजाब, हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में लगातार पड़ रही धुंध और कड़ाके की ठंड के बीच मौसम...

3. पंजाब केसरी को लेकर SC के आदेश के बाद जाखड़ का तीखा हमला, कहा- अहंकारी ‘AAP’ सरकार के मुंह पर तमाचा
पंजाब केसरी" अख़बार समूह से जुड़े मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले को लेकर ...

4. चन्नी को CM बनाए जाने पर बोले राजा वड़िंग, कैप्टन अमरिंदर को हटाने का किया जिक्र
पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने चरणजीत सिंह चन्नी के जातिगत बयान को लेकर...

5.  पंजाब में शुक्रवार से लगातार छुट्टियां! फिर लग गई मौज
 पंजाब में शुक्रवार, यानी 23 जनवरी को पंजाब में रिजर्व छुट्टी रहेगी। साल 2026 के ऑफिशियल ...

6. विधायक डॉ. सुखविंदर सुक्खी को गहरा सदमा, पिता का निधन
बंगा से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. सुखविंदर सुक्खी को गहरा सदमा लगा है। जानकारी के ...

7. पार्टी बदलने की चर्चाओं पर चरणजीत चन्नी का दो टूक जवाब, जानें क्या बोले
 पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से MP चरणजीत ...

8. 'पंजाब केसरी ग्रुप' के हक में आए फैसले का सुखपाल सिंह खैहरा ने किया स्वागत
 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप के हक में दिए गए फैसले का कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वागत किया ...

9. कनाडा में 3 बहनों के इकलौते भाई की मौ+त, इसी साल आना था पंजाब
खन्ना के साथ लगते गांव कटाहरी के 27 वर्षीय युवक अमरवीर सिंह पुत्र शिंगारा सिंह की अचानक...

10. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस विधायक ने किया Tweet, आम आदमी पार्टी पर बोला हमला
पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर ...

