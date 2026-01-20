पंजाब केसरी को लेकर SC के आदेश के बाद जाखड़ का तीखा हमला, कहा- अहंकारी ‘AAP’ सरकार के मुंह पर तमाचा
चंडीगढ़: "पंजाब केसरी" अख़बार समूह से जुड़े मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले को लेकर सियासत गरमा गई है। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है।
सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि “पंजाब केसरी अख़बार समूह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल रखते हुए दमनकारी रास्ते पर चल रही भगवंत मान सरकार की स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिशों पर रोक लगाई है।
यह इस अहंकारी ‘आप’ सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। बेहतर होगा कि सरकार इससे सबक ले। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं।” सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक नेताओं की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।