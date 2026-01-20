'पंजाब केसरी ग्रुप' के हक में आए फैसले का सुखपाल सिंह खैहरा ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप के हक में दिए गए फैसले का कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वागत किया गया है।

चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप के हक में दिए गए फैसले का कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वागत किया गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने अदालत के इस फैसले को मीडिया की आवाज की रक्षा करने वाला बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मीडिया की आजादी की रक्षा करने के फैसला का स्वागत करती है। सुखपाल खैहरा ने कहा कि अदालत ने यह यकीनी बयाना है भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब केसरी अखबार के प्रकाशन को रोक नहीं सकती।

प्रिंटिंग प्रेस का काम बिना किसी रुकावट रहेगा जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब केसरी अखबार को अंतरिम राहत देते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि पंजाब केसरी अखबार के प्रकाशन के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती या सख्त कार्रवाई न की जाए। अदालत ने साफ किया कि प्रिंटिंग प्रेस का काम बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहना चाहिए।

