Punjab में आज : राजा वड़िंग और चन्नी में वार-पलटवार तो वहीं लुधियाना में हुआ शिफ्ट CBSE रीजनल ऑफिस, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 19 Jan, 2026 05:03 PM
1. पंजाब कांग्रेस में 'जाति युद्ध' छिड़ा, राजा वड़िंग ने चन्नी के सवालों पर किया पलटवार
पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस में जाट सिख वर्सेज दलित शुरू हो गया है ...
2. शिरोमणि अकाली दल प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने घेरी आम आदमी पार्टी सरकार, सबूत पेश कर किए बड़े खुलासे
शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने आम आदमी पार्टी पर गैंगस्टरों ...
3. CBSE रीजनल ऑफिस मोहाली से लुधियाना में हुआ शिफ्ट, प्रिंसिपल्स को जारी हुए नए आदेश
CBSE रीजनल ऑफिस, जो पहले SCO 34-37, जुबली स्क्वायर, ब्लॉक E, एयरोसिटी ...
4. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूलों को जारी किया नोटिफिकेशन, पढ़ें पूरी जानकारी
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने ओपन स्कूलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया...
5. आम आदमी पार्टी के विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हो चुके हैं भगौड़ा घोषित
आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ...
6. पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद, सांसद चन्नी और वड़िंग आमने-सामने
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और प्रतिनिधित्व को...
7. पंजाब पुलिस के 5 बड़े अफसर तलब, जानें क्या है पूरा मामला
बहुचर्चित कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट का मामला एक बार ...
8. Punjab Encounter: SHO की छाती में लगी गोली, दोराहा में पुलिस-बदमाश आमने-सामने
दोराहा के रामपुर छावनी रोड पर आज सुबह पंजाब पुलिस और खतरनाक अपराधियों ...
9. पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का घोटाला! सुखपाल खैहरा की आम आदमी पार्टी को बड़ी चेतावनी
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप ...
10. गुरदासपुर में 20 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित, जानें क्यों
महान तपस्वी योगराज सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की 671वीं जयंती के अवसर ...
