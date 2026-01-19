पंजाब पुलिस के 5 बड़े अफसर तलब, जानें क्या है पूरा मामला

बहुचर्चित कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट का मामला एक बार

पटियाला (कंवलजीत): बहुचर्चित कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अब इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने और सख्ती दिखाते हुए अहम कदम उठाए हैं। सीबीआई ने जांच के दौरान पीड़ित परिवार की मांगों को ध्यान में रखते हुए पांच पुलिस अधिकारियों को तलब किया है और 16 मार्च को इस मामले की पहली सुनवाई (ट्रायल) की जाएगी।

जानकारी के अनुसार सीबीआई ने इंस्पेक्टर रोनी सिंह, हैरी बोपाराय, हरजिंदर सिंह ढिल्लों और शमिंदर सिंह सहित एक कांस्टेबल को तलब किया है। हालांकि सीबीआई ने जांच के बाद चालान में से धारा 109 हटा दी है, लेकिन कर्नल पुष्पिंदर बाठ की पत्नी रितु बाठ का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। रितु बाठ ने स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और चैन से नहीं बैठेंगी।

