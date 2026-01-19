Main Menu

Punjab Encounter: SHO की छाती में लगी गोली, दोराहा में पुलिस-बदमाश आमने-सामने

Edited By Vatika,Updated: 19 Jan, 2026 01:23 PM

दोराहा के रामपुर छावनी रोड पर आज सुबह पंजाब पुलिस और खतरनाक अपराधियों

दोराहा (विनायक): दोराहा के रामपुर छावनी रोड पर आज सुबह पंजाब पुलिस और खतरनाक अपराधियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान दोराहा थाना के एसएचओ आकाश दत्त को सीने में गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस पहरे में रखा गया है।

घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए एसपीडी खन्ना पवनजीत चौधरी और डीएसपी पायल जसविंदर सिंह खैहरा ने बताया कि आज सुबह करीब 8:15 बजे दोराहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धारा 307 के तहत दर्ज मामले का आरोपी हरसिमरन सिंह मंड निवासी गांव भुट्टा (थाना देहलों) और उसका साथी एवन्जोत भंडाल निवासी राड़ा साहिब (थाना पायल) एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध हथियारों के साथ दोराहा की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसएचओ आकाश दत्त ने खन्ना सीआईए स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरपिंदर सिंह के साथ मिलकर आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की योजना बनाई। जब पुलिस पार्टी ने आरोपियों की गाड़ी को अपनी सरकारी गाड़ी के आगे लगाकर रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से अपनी गाड़ी सीधे पुलिस वाहन पर चढ़ा दी।

इसके बाद आरोपी गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक गोली सीधे एसएचओ आकाश दत्त के सीने में लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण वह सुरक्षित बच गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों द्वारा कुल तीन फायर किए गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एसएचओ आकाश दत्त द्वारा चलाई गई गोली एक आरोपी की टांग में लगी। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी एवन्जोत भंडाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी हरसिमरन सिंह मंड घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पुलिस पहरा लगा दिया गया है। पुलिस ने मौके से दो 32 बोर के हथियार और बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि उनके अन्य आपराधिक संबंधों और साथियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी हरसिमरन सिंह मंड पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि रखता है। उसके खिलाफ पहले भी दो गंभीर मामले दर्ज हैं—एक मामला नंबर 209 वर्ष 2023 थाना सदर लुधियाना में दर्ज है, जिसमें अपहरण का आरोप है, जबकि दूसरा मामला नंबर 218 वर्ष 2023 थाना माछीवाड़ा (पुलिस जिला खन्ना) में दर्ज है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की पूर्व गतिविधियों और अन्य आपराधिक मामलों में संभावित संलिप्तता की भी गहन जांच की जाएगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि दोषियों के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

