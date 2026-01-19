पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूलों को जारी किया नोटिफिकेशन, पढ़ें पूरी जानकारी

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने ओपन स्कूलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने ओपन स्कूलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड ने अकादमिक सत्र 2026–27 के लिए पंजाब ओपन स्कूल की मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में विद्यार्थियों के दाखिले हेतु स्कूलों को नई एक्रीडिटेशन देने और पुरानी एक्रिडिटेशन के नवीनीकरण को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है।

बोर्ड के अनुसार, सरकारी, गैर-सरकारी, आदर्श स्कूल, मान्यता प्राप्त एवं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल निर्धारित शेड्यूल के तहत 30 अप्रैल 2026 तक बिना लेट फीस के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, 31 अगस्त 2026 तक 6700 रुपये जुर्माना शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

एक्रीडिटेशन शुल्क इस प्रकार है:

मैट्रिक (नया एक्रीडिटेशन): 3650 रुपये

मैट्रिक (एक्रीडिटेशन): 1820 रुपये

सीनियर सेकेंडरी (रिन्यूअल फीस): 4850 रुपये प्रति ग्रुप

सीनियर सेकेंडरी (रिन्यूअल फीस): 1820 रुपये प्रति ग्रुप

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों और बोर्ड के आदर्श स्कूलों को एक्रीडिटेशन शुल्क से पूरी छूट दी गई है। एक्रीडिटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्कूलों की लॉगिन आईडी पर ओपन स्कूल पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित अध्ययन केंद्रों को आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी उप-सचिव (अकादमिक), पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के नाम भेजनी अनिवार्य होगी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करने की अपील की है।

