Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • चरणजीत चन्नी करवाएंगे नवजोत कौर सिद्धू का मसला हल! बोले-फोन पर की बातचीत

चरणजीत चन्नी करवाएंगे नवजोत कौर सिद्धू का मसला हल! बोले-फोन पर की बातचीत

Edited By Urmila,Updated: 02 Feb, 2026 01:31 PM

charanjit channi will make navjot kaur sidhu return

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि वह बातचीत से नवजोत कौर सिद्धू का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे।

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि वह बातचीत से नवजोत कौर सिद्धू का मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है और उनकी बयानबाजी से कांग्रेस मुश्किल में भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कांग्रेस छोड़ देंगी। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस में वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
 
चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने मैडम सिद्धू और सीनियर नेताओं से बात की है और वह इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि घर के अंदर ही यह मसला सुलझ जाए। जब चन्नी से नवजोत कौर की वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी वह कहां चले गए हैं। वह इस बारे में बात करेंगे। उन्हें भी कई शिकायतें हो सकती हैं और पार्टी भी उनके बयानों से परेशान है।

उन्होंने कहा कि कभी-कभी इंसान उत्तेजित या गुस्सा हो जाता है। गुस्सा किसी और बात का होता है निकल कहीं और जाता है। हालांकि, इस बारे में पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग का कहना है कि नवजोत कौर सिद्धू ऐसे बयान इसलिए दे रही हैं क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार हैं। गौरतलब है कि नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले, नवजोत कौर को राजा वड़िंग द्वारा नवजोत कौर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया था।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!