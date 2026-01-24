मोबाइल फोन नेटवर्क में आई खराबी, हजारों यूजर्स परेशान

शहर और आस-पास के इलाकों में फोन सिग्नल कमजोर होने से हजारों मोबाइल यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जीरकपुर (धीमन): शहर और आस-पास के इलाकों में फोन सिग्नल कमजोर होने से हजारों मोबाइल यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मोबाइल नेटवर्क में आई खराबी की वजह से लोग न तो ठीक से कॉल कर पाए और न ही इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर पाए। अचानक आई इस टेक्निकल समस्या ने आम जन-जीवन को काफी प्रभावित किया। सिग्नल कमजोर होने की वजह से न सिर्फ निजी बातचीत बल्कि इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

कई निवासियों ने बताया कि जरूरी हालात के दौरान पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से संपर्क करने में मुश्किलें आई। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन पूरी तरह नेटवर्क से बाहर रहे। दफ्तरों, दुकानदारों और ऑनलाइन काम करने वालों को भी नुकसान झेलना पड़ा। बिजनेस कॉल, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन मीटिंगें प्रभावित रही। विद्यार्थियों ने भी कहा कि नेटवर्क कमजोर होने की वजह से ऑनलाइन क्लास और पढ़ाई का काम रुका रहा। दिक्कत से परेशान होकर कई लोगों ने अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर्स को तुरंत कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

