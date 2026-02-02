पंजाब और हरियाणा में शीत लहर जारी, बठिंडा 6.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा

Edited By Urmila,Updated: 02 Feb, 2026 02:56 PM

पंजाब डेस्क: पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में सोमवार को भी ठंड का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब दर्ज किया गया।

पंजाब के शहरों का तापमान:

बठिंडा: 6.2°C (सबसे ठंडी रात)

फरीदकोट: 6.8°C

अमृतसर: 7.4°C

पठानकोट: 7.2°C

लुधियाना: 8.4°C

होशियारपुर: 8.3°C

पटियाला: 9.4°C

हरियाणा और चंडीगढ़ का हाल:

सिरसा: 6.6°C (सबसे ठंडा)

गुरुग्राम: 8.9°C

करनाल: 9.7°C

अंबाला: 10.2°C

हिसार: 11°C

रोहतक: 12.2°C

चंडीगढ़: 9.8°C

मौसम विभाग ने लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और रात में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

