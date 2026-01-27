मोगा में गणतंत्र दिवस परेड के बीच बेहोश हुई छात्राएं , अस्पताल में भर्ती

स्थानीय अनाज मंडी में सोमवार को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एनसीसी

मोगा (कशिश सिंगला): स्थानीय अनाज मंडी में सोमवार को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एनसीसी में भाग ले रही दो छात्राएं अचानक बेहोश हो गईं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत एंबुलेंस की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया।

सिविल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार कस्बा कोट ईसे खां स्थित श्री हेमकुंड स्कूल की नौवीं कक्षा की छात्रा नवजोत कौर निवासी गगड़ा और नवदीप कौर निवासी खोसा कोटला परेड में हिस्सा लेने आई हुई थीं। बताया जा रहा है कि जब मंच से मंत्री संबोधन दे रहे थे, उसी दौरान परेड की तैयारी में खड़ी दोनों छात्राएं अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं। मौके पर मौजूद स्टाफ और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी एंबुलेंस से उन्हें मोगा के सिविल अस्पताल भेजा। फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार दोनों छात्राओं की हालत स्थिर और सामान्य बताई जा रही है।