मोगा में 'बदलाव रैली' को लेकर सुखमिंदरपाल ग्रेवाल का Tweet, कहा- पंजाब में नए युग की होगी शुरुआत

मोगा/ पंजाब : राष्ट्रीय भाजपा नेता एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने कहा कि मोगा के किल्ली चाहल में आयोजित होने वाली ‘बदलाव रैली’ की तैयारियां पूरी तरह से संपन्न हो चुकी हैं और पूरे पंजाब में इस रैली को लेकर लोगों में असाधारण उत्साह और उम्मीद का वातावरण दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह रैली, जिसे भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी संबोधित करेंगे, पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनने जा रही है क्योंकि यह उन लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो प्रगति, ईमानदार शासन और भ्रष्टाचार तथा कुशासन से मुक्ति के नए युग की कामना करते हैं।

ग्रेवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि रैली स्थल पर लगभग 110 एकड़ भूमि में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि बड़ी संख्या में आने वाले लोग आराम और सुरक्षा के साथ कार्यक्रम में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि स्थल पर लगभग 200 फुट चौड़ा विशाल वाटरप्रूफ टेंट लगाया जाएगा जिसमें 100 फुट का एक केंद्रीय भाग तथा 50-50 फुट के दो अतिरिक्त भाग शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य मंच के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर बड़ी प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) स्क्रीनें भी लगाई जाएंगी ताकि रैली में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के प्रेरणादायक संबोधन को स्पष्ट रूप से देख और सुन सके।

ग्रेवाल ने बताया कि इस रैली में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति रहने की संभावना है तथा पंजाब के हर कोने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से, हजारों लोग इसमें भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली को लेकर पंजाब के लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वह उल्लेखनीय है और यह राज्य की राजनीतिक दिशा में निर्णायक परिवर्तन की बढ़ती इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि अपने नाम के अनुरूप यह बदलाव रैली पंजाब में परिवर्तन के एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है। ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब के लोग पारदर्शिता, जवाबदेही, विकास और आम नागरिक की आकांक्षाओं के सम्मान पर आधारित शासन की नई व्यवस्था लाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि यह रैली एक ऐसे राजनीतिक जागरण की शुरुआत करेगी जो अंततः वर्ष 2027 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

ग्रेवाल ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार और भविष्य में पंजाब में बनने वाली भाजपा सरकार के बीच समन्वय से राज्य मजबूती के साथ समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सद्भाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज पंजाब भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार ने गैर-जिम्मेदार नीतियों और दूरदर्शिता की कमी के कारण राज्य को और भी गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है।

I strongly appreciate the tireless dedication & extraordinary preparations of @BJP4Punjab karyakartas for the historic 'Badlav Rally' at Killi Chahal #Moga. Across Punjab there is remarkable enthusiasm, excitement & hope as people eagerly await the inspiring leadership of…

उन्होंने कहा कि पंजाब में आने वाली भाजपा सरकार ही केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन में राज्य को इस कर्ज के जाल से बाहर निकालकर उसकी खोई हुई गरिमा को पुनः स्थापित कर सकेगी। ग्रेवाल ने कहा कि एक समय पंजाब समृद्धि, साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक हुआ करता था और सही नेतृत्व मिलने पर यह राज्य फिर से अपनी गौरवशाली पहचान प्राप्त कर सकता है।

ग्रेवाल ने आगे कहा कि अमित शाह जी का नेतृत्व हमेशा देशभर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण, सुशासन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रति उनका गहरा सम्मान उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राष्ट्र की नींव को मजबूत किया है और उन लोगों में नया विश्वास पैदा किया है जो ईमानदारी, अनुशासन और निर्णायक शासन में विश्वास रखते हैं।

उन्होंने कहा कि यह बदलाव रैली पंजाब के लोगों के लिए एक शक्तिशाली आह्वान लेकर आ रही है जिसका प्रेरणादायक नारा है —

“आओ मिलजुल के बदलिये पंजाब, सुखी रहे साडा पंजाब।”

ग्रेवाल ने कहा कि यह नारा लोगों के उस सामूहिक संकल्प को दर्शाता है जिसके माध्यम से वे पंजाब को शांतिपूर्ण, समृद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं जहां हर नागरिक सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर के साथ जीवन जी सके।

ग्रेवाल ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में और समय पर रैली स्थल पर पहुंचें ताकि वे भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचारों को सुन सकें। उन्होंने कहा कि उनके विचारों और मार्गदर्शन को समझकर और अपनाकर पंजाब के लोग मिलकर राज्य का उज्ज्वल, मजबूत और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि किल्ली चाहल, मोगा में आयोजित होने वाली यह बदलाव रैली पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगी और राज्य के हर वर्ग तथा हर क्षेत्र के लिए प्रगति, स्थिरता और विकास की नई यात्रा की मजबूत नींव रखेगी।

