Iran Israel War: दुबई में फंसे लोगों की मदद को आगे आए सोनू सूद, कहा- करना होगा एक मैसेज

Edited By Kamini,Updated: 05 Mar, 2026 01:30 PM

sonu sood came forward to help people stranded in dubai

इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण दुबई में फंसे यात्रियों की मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आगे आए हैं।

पंजाब डेस्क : इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण दुबई में फंसे यात्रियों की मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आगे आए हैं। उन्होंने मुश्किल घड़ी में फंसे लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक, ऐसे लोगों के लिए दुबई में मुफ्त ठहरने की व्यवस्था कराने की घोषणा की है, ताकि मुश्किल हालात में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह मिल सके।

एक्टर सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि, ''युद्ध के चलते कई लोग दुबई में फंस गए हैं। यदि किसी यात्री के पास रहने की जगह नहीं है, तो उनकी टीम की ओर से बिना किसी शुल्क के सुरक्षित ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मदद के लिए किसी देश या राष्ट्रीयता की कोई बाध्यता नहीं होगी। भारत समेत किसी भी देश का व्यक्ति जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है।'' सोनू सूद ने लोगों से अपील की है कि, ''अगर वे खुद या उनका कोई परिचित दुबई में फंसा हुआ है और उसे रहने की जगह की जरूरत है, तो वे इंस्टाग्राम पर @dugastaproperties को मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। अभिनेता ने कहा कि यह पहल सिर्फ इंसानियत के नाते की जा रही है, ताकि संकट के समय लोगों को सहारा मिल सके।'' 

जानकारी के मुताबिक इस समय पंजाब के कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं, हालांकि वहां कितने पंजाबी नागरिक मौजूद हैं, इसकी सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें नवंबर से मार्च तक दुबई में टूरिस्ट सीजन रहता है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए वहां गए थे और मौजूदा हालात के चलते वहीं फंस गए हैं। आपको ये भी बता दें कि पंजाब में बाढ़ के दौरान सोनू सूद प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे उन्होंने कई पीड़ित लोगों की मदद की। मोगा, धर्मकोट, फाजिल्का, खमाणों और संगेरा जैसे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद की थी। इस दौरान भी उन्होंने पीड़ित लोगों को राशन कंबल, तिरपाल, बेबी न्यूट्रिशन किट, हाइजीन किट, मच्छरदानी और पशुओं के लिए चारा वितरित किया था। यही नहीं उन्होंने रेस्क्यू के लिए 2 नाव भेजी थी। 

