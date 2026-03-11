Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मोगा में फिर चली गोलियां, युवक गंभीर घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

मोगा में फिर चली गोलियां, युवक गंभीर घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 11 Mar, 2026 01:59 PM

bullets fired again in moga

बीती देर रात करीब 12 बजे के बाद मोगा शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक कुलजीत सिंह को  गोली लगने से कुलजीत सिंह घायल हो गया।

मोगा (विपन) :  बीती देर रात करीब 12 बजे के बाद मोगा शहर में पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक कुलजीत सिंह को  गोली लगने से कुलजीत सिंह घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार मोगा के तीन नंबर चुंगी के नजदीक बीती देर रात कुलजीत सिंह निवासी वेदांत नगर अपने एक साथी के साथ घर वापस आ रहा था। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ अज्ञात युवकों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान कुलजीत सिंह की टांग में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

घायल कुलजीत सिंह को तुरंत उपचार के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल वहां उसका इलाज चल रहा है। वही इस मामले में डी एस पी गुरप्रीत सिंह  का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा वही घायल कुलजीत सिंह का इलाज लुधियाना के डी एम सी भेजा गया है वही हमलावरों की पहचान हो गई है और उनकी तलाश जारी है। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!