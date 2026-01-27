बठिंडा अदालत में कंगना रनौत की पेशी आज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज मानहानि से जुड़े एक मामले में बठिंडा की अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगी।

बठिंडा: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज मानहानि से जुड़े एक मामले में बठिंडा की अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगी। उनके पासपोर्ट को जब्त किए जाने संबंधी याचिका पर अदालत में सुनवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि यह मामला किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को लेकर किए गए कंगना रनौत के बयान से जुड़ा है। विवादित टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

