Vigilance Raid : SMO और सीनियर असिस्टेंट रंगे हाथों गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 03:44 PM

vigilance raid

सी.एच.सी. सिधवां बेट की ऑडिट टीम आई थी और ऑडिट करने के बदले रिश्वत मांग रही थी, जिसके लिए SMO सिधवां बेट हरलीन गिल और सीनियर असिस्टेंट सतिंदर सिंह कर्मचारियों से पैसे ले रहे थे।

मुल्लांपुर दाखा (कालिया) : सी.एच.सी. सिधवां बेट की ऑडिट टीम आई थी और ऑडिट करने के बदले रिश्वत मांग रही थी, जिसके लिए SMO सिधवां बेट हरलीन गिल और सीनियर असिस्टेंट सतिंदर सिंह कर्मचारियों से पैसे ले रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने ब्लॉक प्रेसिडेंट बलकार सिंह सिधवां बेट को इसकी जानकारी दी और उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग भी दीं। ये सारी रिकॉर्डिंग और जानकारी डॉ. कंग ने SSP विजिलेंस लुधियाना के साथ शेयर की, जिस पर विजिलेंस टीम ने पूरी तैयारी के साथ सी.एच.सी. सिधवां बेट पर रेड की और रिश्वत के पैसे और अधिकारियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

