लुधियाना के मेडिकल स्टोर पर पुलिस की Raid, भारी मात्रा में नशीली गोलियों बरामद, मालिक गिरफ्तार

महानगर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है

लुधियाना (राज): महानगर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना हाइबोवाल के अंतर्गत आते चंद्र नगर इलाके में पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की हैं। पुलिस ने मौके से स्टोर संचालक राजीव कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ट्रामाडोल मार्क की हजारों गोलियां और कैप्सूल बरामद किए हैं।



CIA के इंस्पेक्टर नवदीप सिंह संधू ने बताया कि 16 मार्च को वह अपनी पुलिस पार्टी के साथ सिविल सिटी, चंद्र नगर और हरगोबिंद नगर इलाके में मेडिकल स्टोरों की रूटीन चेकिंग और गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर खास से पुख्ता सूचना मिली कि चंद्र नगर स्थित 'लाइफ मेडिकेयर मेडिकल स्टोर' पर सरेआम नशीली गोलियां बेची जा रही हैं और वहां युवाओं की भीड़ लगी रहती है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत योजनाबद्ध तरीके से उक्त मेडिकल स्टोर पर रेड की।छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्टोर संचालक राजीव कुमार को काबू किया। जब दुकान की तलाशी ली गई, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वहां से भारी मात्रा में ट्रामाडोल सॉल्ट वाली प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ।



बरामद किए गए सामान का विवरण इस प्रकार है:

SPASMORE कैप्सूल: 57 पत्ते (कुल 456 कैप्सूल) CROMADOL-100 गोलियां: 43 पत्ते (कुल 430 गोलियां) FEVOFINE गोलियां: 88 पत्ते (कुल 880 गोलियां) PANADOLE गोलियां: 52 पत्ते (कुल 520 गोलियां) TRAMOWELL-100 SR: 9 पत्ते (कुल 90 गोलियां) शामिल है। पुलिस ने आरोपी राजीव कुमार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशीली दवाइयां कहां से लाता था और उसके तार किन बड़े तस्करों से जुड़े हुए हैं।