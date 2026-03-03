Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जेल प्रशासन पर सवाल, चारदीवारी के अंदर हवालातियों से नशीला पदार्थ बरामद

जेल प्रशासन पर सवाल, चारदीवारी के अंदर हवालातियों से नशीला पदार्थ बरामद

Edited By Urmila,Updated: 03 Mar, 2026 02:10 PM

drugs recovered from undertrials inside jail

पंजाब सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए आए दिन विभिन्न शहरों के क्षेत्र में तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन जेल की चार दिवारी के अंदर नशा केंद्र परिस्थितियों में पहुंच रहा है यह समझ से परे है।

लुधियाना (स्याल) : पंजाब सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए आए दिन विभिन्न शहरों के क्षेत्र में तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन जेल की चार दिवारी के अंदर नशा केंद्र परिस्थितियों में पहुंच रहा है यह समझ से परे है। इसी कड़ी के चलते तलाशी के दौरान जेल के दो हवालातियों से काले रंग का नशीला पदार्थ बरामद होने पर पुलिस ने सहायक सुपरीटेंडेंट मेला सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि आरोपी हवालातियों की पहचान गुलाब सिंह व राजन सिंह के रूप में हुई है। जिसे 28  ग्राम काले रंग का नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!