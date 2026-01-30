Main Menu

  Punjab : मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, सभी स्कूलों को नए निर्देश जारी

30 Jan, 2026

पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसाइटी ने PM पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर सख़्त निर्देश जारी किए हैं।

लुधियाना (विक्की) : पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसाइटी ने PM पोषण स्कीम के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर सख़्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार सभी स्कूलों में छात्रों को लाइन में बैठाकर, मिड-डे मील इंचार्ज की निगरानी में और तय वीकली मेन्यू के अनुसार ही भोजन कराया जाना अनिवार्य होगा।  सोसायटी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्कूल में तय मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार नहीं किया गया या निर्देशों का उल्लंघन हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल हेड की होगी।

पंजाब स्टेट मिड डे मील सोसाइटी द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि यह वीकली मेन्यू 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। सभी ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इन निर्देशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मिड-डे मील की गुणवत्ता और छात्रों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

