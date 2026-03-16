Punjab में आज : CM मान–सुखजिंदर रंधावा में वार-पलटवार तो वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 16 Mar, 2026 05:02 PM
Big News : रणजीत सिंह ढडरियां वाले को कोर्ट में तलब करने के जारी हुए निर्देश
1. पंजाब कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा का CM भगवंत मान को खुला Challenge
पंजाब की सियासत में गैंगस्टरों के मुद्दे को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है...
2. पंजाब में 16-17 मार्च को हड़ताल का ऐलान, DC ऑफिसों में कामकाज रहेगा ठप
पंजाब राज्य जिला (डी.सी.) कार्यालय कर्मचारी यूनियन ने 16 और 17 मार्च 2026 को...
3. आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने पर सुनील जाखड़ की टिप्पणी , बोले- कर्ज, गैंगस्टरवाद और...
पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल...
4. Big News : रणजीत सिंह ढडरियां वाले को कोर्ट में तलब करने के जारी हुए निर्देश
फतेहगढ़ साहिब की अदालत से मानहानि मामले में एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने ...
5. पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री को पुलिस ने किया डिटेन, पढ़ें क्या हैं पूरा मामला
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6. पंजाब विधानसभा में चोले पहनकर पहुंचे AAP विधायक, अश्वनी शर्मा ने स्पीकर से पूछा बड़ा सवाल
आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आखिर दिन है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ...
7. जालंधर में 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट, SP आकृषि जैन बयान आया सामने
शहर में एक बार फिर स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी...
8. स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, पुलिस ने जांच की शुरू
बटाला के देश राज हेरिटेज पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिलने...
9. Punjab Holidays: 3 दिन लगातार छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद
पंजाब में एक बार फिर लगातार 3 छुट्टियां आ रही हैं। पंजाब में मार्च महीने के दौरान कई...
10. पंजाब विधानसभा में बोले बाजवा, कहा- 'लॉ एंड ऑर्डर व ड्रग्स' मुद्दे पर बहस के लिए बढ़ाया जाए समय
आज पंजाब विधानसभा के सेशन का आखिरी दिन है। इस बीच, नेता विपक्ष प्रताप सिंह ...
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