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Punjab में आज : महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान तो वहीं 6 करोड़ का विजेता गायब, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 19 Apr, 2026 04:56 PM

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अमरनाथ यात्रा: 3 दिन में ही 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, पहले जत्थे का कोटा फुल

1. महिला आरक्षण बिल गिराना भ्रूण ह'त्या जैसा पाप, खट्टर का विपक्ष पर तीखा हमला
कांग्रेस और ‘आप’ समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास होने से रोककर...

2. अमरनाथ यात्रा: 3 दिन में ही 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, पहले जत्थे का कोटा फुल
अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के पंजीकरण...

3. महिला आरक्षण पर पूर्व मंत्री आशु की पत्नी ने घेरा केंद्र, पूछा-543 में 33% क्यों नहीं, नई सीटों का खेल क्यों?
महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी बीच पूर्व मंत्री भारत भूषण...

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