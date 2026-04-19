Punjab में आज : महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान तो वहीं 6 करोड़ का विजेता गायब, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 19 Apr, 2026 04:56 PM
अमरनाथ यात्रा: 3 दिन में ही 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, पहले जत्थे का कोटा फुल
1. महिला आरक्षण बिल गिराना भ्रूण ह'त्या जैसा पाप, खट्टर का विपक्ष पर तीखा हमला
कांग्रेस और ‘आप’ समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास होने से रोककर...
2. अमरनाथ यात्रा: 3 दिन में ही 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन, पहले जत्थे का कोटा फुल
अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के पंजीकरण...
3. महिला आरक्षण पर पूर्व मंत्री आशु की पत्नी ने घेरा केंद्र, पूछा-543 में 33% क्यों नहीं, नई सीटों का खेल क्यों?
महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी बीच पूर्व मंत्री भारत भूषण...
4. पंजाबी एक्टर की सड़क हादसे में मौत! फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम
पंजाबी इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उभरते सितारे एक्टर विपिन जोशी की...
5. पंजाब में दिनदहाड़े वारदात, घर के बाहर किसान को गोलियां से भूना
जिले के गांव गंडीविंड धत्तल में एक दुखद मामला सामने आया है, जहां दिनदहाड़े मोटरसाइकिल ...
6. बॉर्डर गांव के लोगों की सरकार को चेतावनी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलीं तो चुनाव में लेना होगा कड़ा फैसला
गुरदासपुर के कमालपुर जट्टा गांव के लोगों ने, जो भारत-पाकिस्तान बॉर्डर (ज़ीरो लाइन) के बहुत...
7. लुधियाना में 6 करोड़ का विजेता लापता, की जा रही तलाश
लुधियाना ने एक और व्यक्ति को करोड़पति बना दिया है। आपको बता दें कि पंजाब स्टेट बैसाखी बंपर...
8. हाय ओ रब्बा इतना कहर! बहन के संस्कार से पहले ही भाई भी तोड़ गया दम
स्थानीय संगरूर बाईपास पर आज दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अपनी बहन के...
9. इटली में डबल म'र्डर, गुरुद्वारा साहिब के गेट के बाहर 2 सिखों पर अंधाधुंध फायरिंग
इटली के कोवो शहर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गुरुद्वारा साहिब के बाहर ड्यूटी पर ...
10. लुधियाना में लोगों का फूटा गुस्सा, चोर बताकर युवक को सरेआम ‘तालिबानी सजा’, वीडियो वायरल
महानगर के थाना बस्ती जोधेवाल के अंतर्गत आते नूरवाला रोड इलाके में आज उस वक्त ...
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