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पंजाबी एक्टर की सड़क हादसे में मौत! फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम

Edited By Kalash,Updated: 19 Apr, 2026 05:51 PM

punjabi actor death

पंजाबी इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है।

पंजाब ​​डेस्क : पंजाबी इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार उभरते सितारे एक्टर विपिन जोशी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह गांव भाई की पिशोर का रहने वाला था और उसने मिट्टी ना फरोल जोगिया सहित कई फिल्मों और एक दर्जन से ज्यादा गानों में काम किया था।

खबर मिली है कि विपिन जोशी अपने पैतृक गांव भाई की पिशोर की ओर जा रहा था कि रास्ते में सड़क पर गड्ढे की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गमगीन माहौल में गांव भाई की पिशोर के श्मशान घाट में किया गया।

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