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Punjab में आज : फिर मिली रेलवे ट्रैक व कॉलेज को उड़ाने की धमकी तो वहीं नामी मॉल हुआ बंद पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 20 Apr, 2026 04:56 PM

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होशियारपुर में हथियारों के मॉड्यूल का पर्दाफाश! करोड़ों की हेरोइन समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

1. बठिंडा रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप
बठिंडा में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आज एक ईमेल के जरिए रेलवे ट्रैक ...

2. होशियारपुर में हथियारों के मॉड्यूल का पर्दाफाश! करोड़ों की हेरोइन समेत 4 आरोपी गिरफ्तार
होशियारपुर पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के एक मॉड्यूल का ...

3. हरमीत सिंह पठानमाजरा फिर अदालत में पेश, बढ़ी न्यायिक हिरासत
हरमीत सिंह पठान माजरा को आज बलात्कार मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद ...

4. BSF और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, भारी मात्रा में हेरोइन सहित 3 ड्रोन बरामद
फिरोजपुर के बॉर्डर एरिया में बी.एस.एफ. और पुलिस द्वारा सर्च के दौरान 2 किलो 567 ग्राम ...

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पंजाब के कई लोगों को नौकरी खतर में रहने की बात सामने आई है। दरअसल, पंजाब का मशहूर...

6. चंडीगढ़ के कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, करवाया गया खाली, चारों तरफ-पुलिस ही पुलिस
चंडीगढ़ में बम की धमकियों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है ...

7. जंडियाला गुरु में फायरिंग की घटना, इलाके में दहशत का माहौल
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8. अमृतसर के सिरफिरे युवक को निहंग सिंहों ने सिखाया सबक, 7 महीने से नाबालिगा को कर रहा था परेशान
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पंजाब की मशहूर सूफी सिंगर नूरां सिस्टर्स (ज्योति और सुल्ताना नूरां) के पिता और उस्ताद गुलशन मीर ...

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