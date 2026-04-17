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Punjab में आज : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर रेड से राजनीति में हलचल, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 17 Apr, 2026 04:54 PM

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पंजाब में ‘रेल रोको’ आंदोलन टला, किसानों ने 3 दिन के लिए किया स्थगित

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 पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ई.डी. की रेड के बाद राज्य की राजनीति गरमा ...

2. पंजाब-चंडीगढ़ के किसानों को राहत, केंद्र ने दी गेहूं खरीद के लिए विशेष छूट
बेमौसम बारिश से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने हालात...

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 इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें ...

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जिला गुरदासपुर के गांव महमदपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में उस समय बड़ी घटना घटी जब ...

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7. वृंदावन हादसा: जलालाबाद पहुंचा पकंज कुमार का शव, नम आंखों से दी अंतिम विदाई
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 सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के चीफ मैनेजर भगवंत सिंह धंगेरा साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं...

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