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Punjab में आज : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर रेड से राजनीति में हलचल, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 17 Apr, 2026 04:54 PM
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1. ED रेड पर AAP के विरोध पर अनिल सरीन का हमला, बोले—‘दाल में कुछ काला लग रहा है’
पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ई.डी. की रेड के बाद राज्य की राजनीति गरमा ...
2. पंजाब-चंडीगढ़ के किसानों को राहत, केंद्र ने दी गेहूं खरीद के लिए विशेष छूट
बेमौसम बारिश से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने हालात...
3. तो क्या पूर्व CM चन्नी को घेरने की तैयारी कर रही है विजिलेंस ?
इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें ...
4. स्कूल में क्लास ले रही Teacher पर Acid Attack, अध्यापक सहित 2 बच्चे आए चपेट में
जिला गुरदासपुर के गांव महमदपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में उस समय बड़ी घटना घटी जब ...
unjab में आज : राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर व ठिकानों पर रेड तो वहीं राघव चड्ढा की हटाई Z+...
Punjab में आज : हथियार तस्करी का भंडाफोड़ तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
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5. हरिवंश नारायण सिंह के लगातार तीसरी बार डिप्टी चेयरमैन बनने पर बोले राघव चड्ढा
राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर आज फिर हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया। उनका चुनाव...
6. पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई: कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी
पंजाब की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री संजीव ...
7. वृंदावन हादसा: जलालाबाद पहुंचा पकंज कुमार का शव, नम आंखों से दी अंतिम विदाई
वृंदावन की पवित्र भूमि के दर्शन करने गए जलालाबाद निवासी पंकज मल्होत्रा का पार्थिव शरीर ...
8. Punjab : मैं तुम्हारे लिए मर रही हूं... शादीशुदा महिला ने बनाया वीडियो, पूर्व सरपंच के बारे में चौंकाने वाले खुलासे
फगवाड़ा की एक शादीशुदा महिला के जहर निगलकर आत्महत्या की कोशिश करने का मामला...
9. पंजाब में ‘रेल रोको’ आंदोलन टला, किसानों ने 3 दिन के लिए किया स्थगित
पंजाब के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों द्वारा आज किए जाने वाले ‘रेल रोको’ आंदोलन ...
10. Be Alert! श्री हरमंदिर साहिब के मैनेजर से लोगों को आ रहे Messages, खबर ने बढ़ाई हलचल
सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के चीफ मैनेजर भगवंत सिंह धंगेरा साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं...
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Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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17/04/2026 17:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। माता पिता के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। व्यापार करने वालों को नए अवसर प्राप्त हो...
वृष राशि वालों आज का दिन आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिज़नेस करने वालों को डील ऑफर हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर ही फैसला करें।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को मनचाहा काम मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतोषजनक हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम आज किसी खास की सहायता से पूरे हो सकते हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। जीवनसाथी को मिली सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी लेकिन फालतू के खर्चे न करें। व्यापार करने वालों को पसंद की डील...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। संतान की संगत पर ध्यान देने की ज़रुरत है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन नई उमंग से भरा रहेगा। लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो आज मन को शांति मिल सकती है।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी भी बाहर वाले की बातों में आकर धन या व्यापार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला न लें।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम पूरा करने में सहकर्मियों का साथ मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सामाजिक कार्यों में मन लग सकता है। बेरोज़गारो को काम मिल सकता है। आज अपके व्यवहार की तारिफ हो सकती...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों के साथ मिलकर खुद का काम शुरु करने के बारे में सोच सकते हैं।
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