आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने पर सुनील जाखड़ की टिप्पणी , बोले- कर्ज, गैंगस्टरवाद और...

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सरकार की मुख्य उपलब्धियां राज्य पर बढ़ता भारी कर्ज और गैंगस्टरवाद तथा नशों का विस्तार रही हैं।

चंडीगढ़ : पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सरकार की मुख्य उपलब्धियां राज्य पर बढ़ता भारी कर्ज और गैंगस्टरवाद तथा नशों का विस्तार रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गैंगस्टरवाद को अंतरराष्ट्रीय समस्या बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उनके अनुसार हर पंजाबी को इस मुद्दे पर सरकार के प्रदर्शन की सच्चाई पता है। रोजाना हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। लोगों को फिरौती के फोन आ रहे हैं, जबकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के नशों को कम करने या खत्म करने के दावे सच होते, तो पुलिस को गांवों में कमेटियां बनाकर लोगों से रात में पहरा देने की अपील नहीं करनी पड़ती।

राज्य भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके “सुपर मुख्यमंत्री” अब माइनिंग से ₹20,000 करोड़ की आय के अपने चुनावी वादे पर चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खुलेआम अवैध माइनिंग हो रही है और सरकार के पास इसका जवाब नहीं है कि उससे आने वाला पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो पार्टी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करती थी, क्या वह अब उसी पैसे पर चल रही है।

जाखड़ ने आगे कहा कि मुफ्त और सस्ती बिजली के नाम पर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन को दिवालिया होने की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्थिति अंततः निजीकरण की ओर ले जा सकती है और उसके बाद पंजाब के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला बोझ आज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। “शिक्षा क्रांति मॉडल” को विफल बताते हुए जाखड़ ने कहा कि अगर रंग बदलने से क्रांति आ जाती, तो गिरगिट सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता। उन्होंने कहा कि अगर आप के नेता सच में अपनी शिक्षा क्रांति पर विश्वास करते हैं, तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। जब उनके अपने विधायक ही इस मॉडल को नहीं मानते, तो जनता इस पर कैसे विश्वास करेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है और “भ्रष्टाचार की दरें” बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और आप साथ मिलकर काम करती दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान की वही कंपनियां, जिन पर कांग्रेस सरकार के समय बस बॉडी बनाने के ठेकों में पंजाब सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप था, अब फिर से आप सरकार द्वारा ठेके दिए जा रहे हैं।

जाखड़ ने कहा कि समाज का हर वर्ग सरकार से नाराज है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिल रहा है और सरकार कृषि नीति लागू करने में भी विफल रही है। इसके बजाय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कृषि का मुद्दा केंद्र सरकार संभाले, जबकि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार केवल विज्ञापनों के सहारे चल रही है। वास्तव में, उनके अनुसार, आप सरकार पंजाब के लोगों के लिए इतिहास की सबसे खराब सरकार साबित हुई है।

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