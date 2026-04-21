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प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर सियासत गरम, तरुण चुघ का कांग्रेस पर तीखा हमला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Apr, 2026 06:11 PM

politics heats up over remarks on prime minister

देश के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता Tarun Chugh ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए “आतंकवादी” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि...

पंजाब डैस्क :  देश के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता Tarun Chugh ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए “आतंकवादी” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि लोकतंत्र और 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए “Terrorist” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अपमान है।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “निम्न स्तर, घृणित और राष्ट्रविरोधी” बताया। चुघ ने कहा कि इस तरह की भाषा न केवल राजनीतिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि देश की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा प्रहार है।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि यह बयान किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे देश और उसकी जनता की भावनाओं पर हमला है, जिसे देश की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

चुघ ने टवीट जारी कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए “आतंकवादी” जैसे शब्दों का प्रयोग करना कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि लोकतंत्र और 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अपमान है और इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। यह बयान केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि देश की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। देश की जनता इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

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