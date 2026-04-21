जर्मनी के गुरुद्वारे में बवाल! आपस में भिड़े सिखों के दो गुट, उतरी पगड़ियां

विदेश में बसे सिख समुदाय के लिए एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जर्मनी के डुइसबर्ग स्थित गुरुद्वारे में आस्था की जगह विवाद ने ले ली। जानकारी के अनुसार, गुरुद्वारे की नई मैनेजमेंट द्वारा गोलक (दान पेटी) के हिसाब-किताब को लेकर शुरू हुई बहस...

पंजाब डैस्क : विदेश में बसे सिख समुदाय के लिए एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जर्मनी के डुइसबर्ग स्थित गुरुद्वारे में आस्था की जगह विवाद ने ले ली। जानकारी के अनुसार, गुरुद्वारे की नई मैनेजमेंट द्वारा गोलक (दान पेटी) के हिसाब-किताब को लेकर शुरू हुई बहस अचानक हिंसक झड़प में बदल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ हाथापाई हुई, बल्कि एक व्यक्ति ने कृपाण निकालकर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुरुद्वारे के अंदर ही संगत के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना में करीब 11 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई और लोगों की आंखों में स्प्रे तक मारा गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

इस घटना ने विदेशों में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है क्योंकि गुरुद्वारे को शांति और सेवा का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस तरह की घटना ने पूरी संगत को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।