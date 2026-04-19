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Punjab : डीएम सुसाइड केस में नया मोड़! पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के पिता पहुंचे कोर्ट

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Apr, 2026 06:56 PM

former minister laljit bhullar s father arrives at court

पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री Laljit Singh Bhullar को लेकर नया मोड़ आ गया है। उनके पिता Sukhdev Singh Bhullar ने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका दायर की है।

पंजाब डैस्क : पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री Laljit Singh Bhullar को लेकर नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि उनके पिता Sukhdev Singh Bhullar ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की याचिका दायर की है।

जानकारी के मुताबिक, सुखदेव सिंह भुल्लर ने अमृतसर की अदालत में यह याचिका दाखिल की है, जिसमें  उन्होंने बिना गिरफ्तारी के जमानत देने की मांग की है। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार न करे और कोर्ट से उन्हें बिना गिरफ्तारी के बेल मिल जाए। यह पूरा मामला डी.एम. सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 

जिक्रयोग्य है कि एक मृतक अधिकारी ने एक वीडियो में Laljit Singh Bhullar पर उत्पीड़न और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।  मृतक रंधावा की पत्नी की शिकायत पर, लालजीत भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह और PA दिलबाग सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। हालांकि, ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत मिलना आसान नहीं माना जाता, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट ही करेगा।

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