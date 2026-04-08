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Punjab में 22 तहसीलदार व 52 नायब तहसीलदारों के तबादले, देखें नामों की List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Apr, 2026 07:42 PM

large scale transfers of tehsildars and naib tehsildars in punjab

पंजाब में तबादलों का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तहसीलदार व  नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं।

लुधियाना : पंजाब में तबादलों का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तहसीलदार व  नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं। अतः जिन अधिकारियों के तबादले व नियुक्तियां हुई हैं, उनके नामों की लिस्ट निम्न है। 

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