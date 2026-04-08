Punjab में 22 तहसीलदार व 52 नायब तहसीलदारों के तबादले, देखें नामों की List

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Apr, 2026 07:42 PM



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पंजाब में तबादलों का दौर लगातार जारी है, इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने आज बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं।