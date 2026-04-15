Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar में फिल्मी अंदाज में लूट, टिकट पूछने के बहाने आए लुटेरे ले उड़े लाखों की नकदी

Jalandhar में फिल्मी अंदाज में लूट, टिकट पूछने के बहाने आए लुटेरे ले उड़े लाखों की नकदी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 15 Apr, 2026 09:36 PM

filmy style robbery in jalandhar

शहर के हरनाम दासपुरा इलाके में एक हैरान कर देने वाली लूट की वारदात सामने आई है। वेस्ट एंड वेस्टर्न यूनियन टूर एंड ट्रेवल की दुकान पर बैठी युवती को निशाना बनाकर तीन लुटेरे ₹1 लाख 8 हजार की नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी...

जालंधर : शहर के हरनाम दासपुरा इलाके में एक हैरान कर देने वाली लूट की वारदात सामने आई है। वेस्ट एंड वेस्टर्न यूनियन टूर एंड ट्रेवल की दुकान पर बैठी युवती को निशाना बनाकर तीन लुटेरे ₹1 लाख 8 हजार की नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, लुटेरों ने पहले दुकान की रेकी की और फिर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक उपेंद्र ने बताया कि शाम के समय दो युवक टिकट पूछने के बहाने दुकान पर आए और कुछ देर बाद चले गए। इसके बाद वे दोबारा लौटे। इस बार एक युवक दुकान के अंदर आया जबकि दो बाहर खड़े रहे।

अंदर आए युवक ने टिकट के बारे में बातचीत शुरू की और मौके का फायदा उठाते हुए काउंटर के पीछे जाकर युवती पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने तिजोरी से नकदी निकाली और तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

एसीपी अजय सिंह ने बताया कि घटना की सूचना शाम 6:22 बजे मिली थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी करीब 3:30 बजे दुकान पर आए थे और उस समय उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!