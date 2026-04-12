AAP पर अंबेडकर विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप, तरुण चुघ का बड़ा बयान

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पंजाब डेस्क : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि AAP जान-बूझकर ऐसा एजेंडा चला रही है, जिसके तहत बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों का अपमान और अनादर किया जा रहा है।

तरुण चुघ ने होशियारपुर में हुई एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि AAP के एक विधायक द्वारा अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ माला साझा करना गंभीर अपवित्रता है, जिससे पूरे देश के दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब AAP नेताओं पर अंबेडकर जी की तस्वीरों के अपमान के आरोप लगे हों। हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। तरुण चुघ ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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