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Result Out: PSEB ने 8वीं कक्षा के नतीजे किए घोषित, देखें किसने मारी बाजी

Edited By Kamini,Updated: 10 Apr, 2026 07:17 PM

pseb declares class 8 results

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह की लीडरशिप में एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए कक्षा 8वीं का रिजल्ट आज (10 अप्रैल) घोषित कर दिया है। इस साल, कक्षा 8वीं की परीक्षा में 10422 स्कूलों से कुल 262966 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 253789 को प्रमोट किया गया और इस रिजल्ट का पास परसेंटेज 96.51 रहा।

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इन छात्रों ने मारी बाजी

  • घोषित नतीजों के अनुसार तमन्ना पुत्री नरिंदर कुमार/सुनीता, (रोल नंबर 8026236105) सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैतो (फरीदकोट) ने 600 में से 600 यानी 100 फीसदी अंक हासिल करके पहला स्थान हासिल किया।
  • जपनीत कौर पुत्री कुलदीप सिंह/जगदीप कौर (रोल नंबर 8026921281) सरकारी मिडिल स्कूल, अर्कवास (संगरूर) ने 600 में से 598 यानी 99.67 फीसदी अंक हासिल करके दूसरा स्थान हासिल किया।
  • जशनदीप कौर पुत्री हरप्रीत सिंह/कुलविंदर कौर (रोल नंबर 8026238728) संत मोहन दास मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोट सुखिया (फरीदकोट) ने 600 में से 598 यानी 99.67 फीसदी अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया।

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पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नियमों के अनुसार, कम उम्र के परीक्षार्थी को बराबर नंबर लाने पर मेरिट में ऊपर जगह दी गई है। चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह जी ने रिजल्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बार बोर्ड एग्जाम पहले से ज़्यादा सख्ती और ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑर्गनाइज किए गए हैं और भविष्य में होने वाले बोर्ड एग्जाम को असरदार बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी बढ़ाने और करिकुलम में जरूरी सुधार करने के लिए और भी कई कोशिशें की जाएंगी।

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परीक्षार्थियों और रिजल्ट की पूरी डिटेल्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in और www.indiaresults.com पर अपलोड कर दी गई हैं। जो परीक्षार्थी इस एग्जाम में प्रमोट नहीं हो पाए, उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम जून 2026 में होगा, जिसके लिए संबंधित स्टूडेंट्स अलग से फॉर्म भरेंगे। इस बारे में शेड्यूल स्कूल लॉगिन और अलग-अलग अखबारों के जरिए अलग से बताया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के समय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी, PCS केशव गोयल, कंट्रोलर (एग्जामिनेशन) लविश चावला, अंडर-सेक्रेटरी (एकेडमिक) संदीप वर्मा और संबंधित ब्रांच के अधिकारी मौजूद थे।

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