वृंदावन में हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव आज लुधियाना में उनके घर पहुंच गए हैं।

लुधियाना : वृंदावन में हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव आज लुधियाना में उनके घर पहुंच गए हैं। इस घटना से हर कोई सदमे में है। मरने वालों में लुधियाना के दुगरी की रहने वाली अंजू गुलाटी, राकेश गुलाटी और मीनू बंसल शामिल हैं, जिनका अंतिम संस्कार बहुत ही गमगीन माहौल में किया गया। इस बीच, दुकानदारों ने भी दुकानें बंद रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और दुख की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। वे शोक में अपनी दुकानें बंद रखेंगे।

इसके अलावा, जगरांव में मरने वालों में पांच लोग शामिल हैं। जिनमें कविता बहल, चरणजीत, मधुर बहल, पिंकी बहल और ईशान कटारिया शामिल हैं। जिनके शव पहुंच गए हैं। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। यहां यह खास तौर पर बताना जरूरी है कि यह दुखद घटना कल (10 अप्रैल) वृंदावन में हुई जहां नाव दुर्घटना में पंजाब के 10 लोगों की मौत हो गई।

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